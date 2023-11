Nassiriya: La Russa, 'da nostri uomini all'estero umanità, andavano lì a combattere terrorismo'

Roma, 15 nov. (Adnkronos) – "Questa targa è rivolta a tutti i caduti delle missioni all'estero, mi sono domandato quale è la più antica delle missioni e forse è quella di Crimea, i nostri uomini con le stellette hanno portato sempre impegno, sacrificio e soprattuto umanità". Lo ha detto Ignazio La Russa, intervenendo presso la Sala Nassiriya, dove è stata scoperta una targa in memoria di tutti i caduti delle missioni italiane all'estero, in occasione del ventennale della strage di Nassiriya, alla presenza del ministro della Difesa Guido Crosetto e delle più alte cariche militari. "Il tratto dell'umanità però non era l'unico. I nostri uomini -ha ricordato riferendosi alle ultime missioni- non erano boy-scout, andavano lì a combattere, a lottare contro il terrorismo". "Stavano lì per tenere più lontano possibile da casa nostra il terrorismo", ha sottolineato la seconda carica dello Stato.