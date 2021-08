Nassiriya: Moles, 'ignobile distruzione monumento a Torino'

Roma, 21 ago. (Adnkronos) – "La distruzione a Torino del monumento dedicato alle vittime di Nassiriya e’ un gesto gravissimo, un insulto alla memoria dei nostri uomini morti in servizio in quel drammatico attentato. Si tratta di una azione miserabile che ferisce i familiari dei caduti ed offende l’Italia intera.

Mi auguro che i responsabili di tale vigliaccata vengano quanto prima individuati e puniti. Il limite è stato ampiamente superato, e per questa gente ignobile non si può che avere ribrezzo”. Così in una nota Giuseppe Moles, Sottosegretario all’Editoria e Vice Presidente dei Senatori di Forza Italia.