Nassirya: Fontana, 'rinnoviamo l’impegno per la difesa della pace'

Roma, 14 nov (Adnkronos) – L’attentato di Nassiriya "colpì profondamente le coscienze di tutti gli italiani, riempendo il loro cuore di commozione e cordoglio. La risposta del nostro popolo fu compatta nell’unirsi senza distinguo intorno alle istituzioni". Lo ha detto il presidente della Camera Lorenzo Fontana, nella commemorazione in aula a Montecitorio dell'evento.

"A 20 anni da quel drammatico giorno, rinnoviamo l’impegno per la difesa della pace che ha sempre caratterizzato il nostro Paese nella consapevolezza che non può esserci prosperità e pace dove la libertà è minacciata dal terrorismo e dall’oppressione -ha proseguito Fontana-. Con questo spirito è stata deposta oggi nell’aula della IV Commissione Difesa della Camera dei deputati una targa in onore dei 19 italiani caduti nella strage di Nassiriya".

"È con questi sentimenti che, nel 20° anniversario di quell’attentato, onoriamo il sacrificio dei martiri di Nassiriya, stringendoci attorno alle loro famiglie e ai loro cari", ha concluso Fontana chiedendo all'aula un minuto di silenzio in memoria delle vittime.