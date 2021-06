Nata la figlia di Harry e Meghan. “Speriamo riunisca la famiglia”

Roma, 7 giu. (askanews) – Il principe Harry e la moglie Meghan Markle hanno annunciato la nascita della loro figlia attraverso un comunicato ufficiale: “Pesa 7 libbre e 11 once (circa 3 chili), la madre e la bambina sono in buona salute e si stanno sistemando a casa” hanno fatto sapere. La sorellina di Archie è stata chiamata Lilibet Diana Mountbatten-Windsor. Un nome con più tributi. Lilibeth è infatti il soprannome dato alla regina Elisabetta II, sua bisnonna, e Diana il nome di sua nonna, la defunta principessa del Galles.

La piccola è ottava in ordine di successione al trono britannico. Lilibet, nata in un ospedale a Santa Barbara, in California, come Archie, non potrà “fregiarsi” del titolo di principessa fino a quando il nonno, il principe Carlo, non diventerà re: così dettano le regole stabilite 100 anni fa dall’allora sovranno Giorgio V.

Harry e Meghan avevano rivelato del suo imminente arrivo durante l’intervista bomba ad Oprah Winfrey in cui hanno parlato della difficile relazione con il resto della famiglia reale.

La regina Elisabetta II, Carlo e Camilla, insieme a William e Kate “sono stati informati e sono lieti della notizia della nascita della figlia del duca e della duchessa di Sussex” è stata la prima reazione della royal family, trasmessa da un portavoce di Buckingham Palace. Anche Boris Johnson, il primo ministro britannico, ha inviato le sue “congratulazioni” a Harry e Meghan.

E i britannici auspicano che la nascita possa riunire la famiglia. “Voglio dire, penso che sia bello che Harry e Meghan abbiano annunciato la nascita della loro bambina – dice un londinese – siamo felici e speriamo che questo riunisca di nuovo la famiglia”.

“Riguardo al nome penso di capire cosa stiano cercando di fare – dice una ragazza – forse è stata una buona cosa pensare di includere la Regina nel nome e riguardo al nome di Diana penso abbiano cercato di fare come un collegamento tra l’intervista che hanno fatto e la nascita della loro figlia… Sì, forse servirà a pacificare l’atmosfera in famiglia ma non so per quanto tempo e non so se funzionerà”.