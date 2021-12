Natale 2021 da Cannavacciuolo: menù e prezzi per mangiare a Villa Crespi

Antonino Cannavacciuolo regalerà dei piatti diversi e speciali per il cenone e il pranzo di Natale. Ecco quanto costerà mangiare a Villa Crespi.

Antonino Cannavacciuolo regalerà dei piatti diversi e speciali per il cenone e il pranzo di Natale. Ecco quanto costerà mangiare a Villa Crespi.

Natale 2021 da Cannavacciuolo: quanto costa mangiare a Villa Crespi

Lo chef Antonino Cannavacciuolo ha programmato una vera e propria esperienza culinaria per questo Natale, nel suo ristorante Villa Crespi.

Per la cena della Vigilia e per il pranzo di Natale, il ristorante regalerà un menù davvero particolare, che si discosta dai piatti che è possibile trovare negli altri giorni dell’anno. Quanto costa mangiare a Villa Crespi per Natale? Tutti coloro che sceglieranno di recarsi a Orta San Giulio per questa bellissima esperienza spenderanno 200 euro a persona, bevande escluse.

Natale 2021 da Cannavacciuolo: il menù

Il menù speciale per questa esperienza culinaria nel ristorante dello chef Cannavacciuolo è davvero sorprendente e sicuramente delizioso.

Il menù prevede:

Stuzzichino dello Chef

Gamberi, tartare di mozzarella, puntarelle, cime di rapa

Castagne, porro e baccalà

Plin di anatra, zuppetta di fegato grasso, latte di bufala e lampone

Testacoda di manzo

Pre dessert

Dessert Villa Crespi

Panettone Cannavacciuolo

babà e code di aragosta

Natale 2021 da Cannavacciuolo: il ristorante Villa Crespi

I clienti possono prenotare il tavolo tramite una sezione apposita del sito ufficiale. Il locale si trova a Orta San Giulio, in Piemonte, uno dei borghi più belli e suggestivi del nostro Paese.

Villa Crespi è un ristorante molto famoso e i suoi piatti partono da un minimo di 45 euro per gli antipasti fino a 50 euro per i primi. Solitamente propone anche un menù degustazione. Previsto anche l’abbinamento di vini scelti dallo chef Cannavacciuolo.