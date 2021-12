Natale 2021 da Carlo Cracco: menù e prezzi del Cafè in Galleria

Lo chef Carlo Cracco organizza il pranzo di Natale nel suo Cafè in Galleria in Via Vittorio Emanuele II a Milano. Ecco il menù e i prezzi del pranzo.

Lo chef Carlo Cracco organizza il pranzo di Natale nel suo Cafè in Galleria in Via Vittorio Emanuele II a Milano. Ecco il menù e i prezzi del pranzo.

Natale 2021 da Carlo Cracco: il pranzo dello chef

La tradizione più importante a Milano riguarda il pranzo di Natale, il 25 dicembre.

Un momento davvero magico, in cui molte persone scelgono di andare al ristorante con i parenti o gli amici. Lo chef Carlo Cracco, nel suo Cafè in Galleria nella Galleria Vittorio Emanuele II, organizza un pranzo davvero unico. Essendo un ristorante stellato, anche i suoi prezzi sono stellari, ma chi può permetterselo vivrà un’esperienza unica. Un pranzo in una location elegante e ben curata, dove si può gustare anche la famosa pizza margherita di Cracco.

Natale 2021 da Carlo Cracco: il prezzo

Il pranzo di Natale da Cracco costa dai 130 euro in su, a seconda di cosa si sceglie di bere. Si tratta di un costo superiore rispetto ad un normale menù di degustazione di Cracco al Cafè, che solitamente parte dagli 80 euro e offre portate diverse rispetto al menù scelto per il Natale. Il pranzo si può prenotare online presso lo shop di Carlo Cracco, per un minimo di due e un massimo di sei persone.

Natale 2021 da Carlo Cracco: il menù

Il menù di Natale è un menù degustazione, che comprende portate fisse, più precisamente sette, che contemplano anche piatti classici natalizi milanesi. Tutto reinterpretato dallo chef. Il menù è: