Natale a Forlì, giochi di luce e video mapping in piazza Saffi

Forlì, 21 dic. (askanews) – Piazza Saffi a Forlì celebra le feste natalizie con giochi di luce e scenografie suggestive. Si tratta del progetto “Forlì che brilla”, che prevede il video mapping di tutto il Palazzo Comunale, e trae ispirazione dai trenini elettrici dell’infanzia. A presentare l’iniziativa Andrea Cintorino, assessore al centro storico, pari opportunità, decentramento, turismo e mercati del Comune di Forlì.

“Quest’anno – ha spiegato – abbiamo deciso di regalare a Forlì una vera e propria favola, trasformando il nostro centro storico in un paesaggio fiabesco.

Il video mapping sta animando la piazza con luci e colori. Questo è il periodo più magico dell’anno e vogliamo regalare anche ai comuni limitrofi la possibilità di venire a visitare la nostra splendida città”.

Protagonista delle proiezioni è il Treno dei Sogni, che svela al suo passaggio mondi nuovi, boschi innevati, scenografie romantiche, che ricordano gli antichi carillon. Il viaggio si conclude con la proiezione di un messaggio augurale da parte della città a tutti i visitatori, anche in 3D.

Sulla chiesa di San Mercuriale le videoproiezioni raccontano poi la natività, attraverso opere pittoriche dei grandi maestri italiani. E per il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, si tratta di una nuova forma di attrattività della città, ma non solo.

“Il video mapping – ha detto il primo cittadino – è la ciliegina, attorno ai nostri palazzi si possono vedere tante belle scene, la nostra chiesa racconta la nostra arte, i nostri tesori artistici. Credo che nel video mapping la nostra città riscopra la magia del santo Natale che noi vogliamo onorare in tutte le maniere”.

Nella piazza forlivese si trovano anche una nuova pista da pattinaggio, un grande abete, la giostrina dei cavalli e le casette del Natale. Per l’Epifania, inoltre, il comune ha annunciato altre iniziative: uno spettacolo teatrale di Accademia Perduta/Romagna Teatri al Teatro Diego Fabbri, due laboratori per bambini e non solo al Magico Borgo di Natale e un’esibizione che porterà la Befana sulla pista di ghiaccio. E se le restrizioni legate alla pandemia portano a ridurre gli eventi aggregativi, l’amministrazione ha comunque annunciato che i contenuti e gli eventi digitali arriveranno direttamente nelle case dei cittadini di Forlì. Il progetto “Folì che brilla” è realizzato con Free Event.