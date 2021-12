Natale, Bassetti: per i vaccinati con tripla dose niente tampone

Roma, 15 dic. (askanews) – “Chi è vaccinato con tripla dose oggi va regolarmente al ristorante, giusto? E i ristoranti, mi pare, in zona bianca non hanno delle limitazioni, quindi non vedo perché ci debbano essere delle limitazioni fondamentalmente per quanto riguarda la celebrazione del Natale”: così il virologo Matteo Bassetti ospite di Tagadà su La7.

“Lo abbiamo tanto voluto, lo abbiamo tanto desiderato, spero che in questa ultima settimana non arrivino fuori sirene che dicano ‘a Natale separate i nonni dai nipoti’ perché faremmo del male ai vaccini”, ha aggiunto.

“I vaccini sono in grado di ridurre la possibilità di avere una forma grave e di ridurre in maniera significativa anche i contagi, quindi se siamo di fronte a persone con terza dose io mi sento di rassicurare che il tampone finisce di essere una questione superflua, poi se uno vuole la sicurezza-sicurezza si faccia pure il tampone”, ha concluso.