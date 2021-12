Natale, come cambiano le regole con l’entrata in vigore del Super Green Pass

Il Natale è alle porte eppure saranno molte le regole a cui prestare attenzione con l'entrata in vigore del Super Green Pass. Cosa cambia.

Il Natale è ormai alle porte eppure con l’entrata in vigore del Super Green Pass, saranno molte le regole a cui prestare attenzione. Se questo Natale 2021, da un lato, sarà segnato da restrizioni decisamente più allentate, dall’altro lato non è ancora arrivato il momento di abbassare la guardia.

Vediamo dunque cosa cambia e quali accortezze seguire.

Natale super green pass, gli spostamenti

Uno dei maggiori nodi riguarda proprio gli spostamenti, in macchina o in treno. In particolare, se si sceglie di viaggiare con i mezzi pubblici (traghetto, bus, aereo ecc.) sarà sufficiente il semplice Green Pass. Sarà inoltre consentito spostarsi tra una zona bianca ed una gialla. Parlando invece di impianti sciistici si segnala che in caso di zona bianca o gialla sarà basterà il Green Pass.

Diversamente in zona arancione sarà necessario avere con sè il Super Green Pass.

Natale super green pass, cinema e teatri aperti con capienza al 100%

Il Ministro della Cultura è stato chiaro: per chi volesse accedere a cinema, teatri, sale da concerto e quanto altro sarà possibile accedere soltanto con il Super Green Pass. La capienza sarà comunque assicurata al 100%. Con la zona gialla le cose cambiano: la capienza si dimezza drasticamente arrivando al 50%.

Una questione dunque non facile da digerire se si pensa che sono molte le regioni attualmente a rischio

Natale super green pass, tornano i mercatini

Si sa, Natale significa soprattutto mercatini, cenoni e feste in piazza. Dopo un anno di stop finalmente moltissimi cittadini avranno la possibilità di godere anche di questi importanti punti di intrattenimento, eppure anche in questo caso andrà prestata particolare attenzione. In particolare, per ciò che riguarda i Mercatini di Natale l’accesso sarà consentito solo con mascherina e Green Pass.

Diverso il discorso per le feste in piazza che, al momento, non sono soggette a particolari restrizioni trattandosi per lo più di eventi all’aperto.