Natale con la Fise: gioia, speranza e sorrisi al Gemelli

Roma, 23 dic. – Prosegue con grande successo il progetto “Natale con la FISE”, che quest’anno ha portato una ventata di gioia e speranza nei principali ospedali pediatrici del nostro Paese. La Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) ha scelto anche quest’anno di donare un sorriso ai bambini ricoverati, con un calendario ricco di visite speciali in alcune delle strutture più rinomate d’Italia.

Il penultimo appuntamento dell’edizione 2025 del progetto si terrà oggi presso il Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS di Roma, uno dei centri ospedalieri di eccellenza in Italia. Qui i piccoli pazienti avranno l’opportunità di incontrare Tony il Pony, che sarà accompagnato per l’occasione da Capitan Coraggio e dal Mago Lollo, creando una giornata di allegria e speranza. Ogni visita è un’occasione speciale per portare un po’ di magia natalizia ai reparti pediatrici, regalando sorrisi e serenità ai piccoli pazienti e alle loro famiglie. Il viaggio di Tony il Pony si concluderà alla vigilia di Natale, mercoledì 24 dicembre, presso l’Ospedale Gaslini di Genova, un’altra delle strutture pediatriche più importanti del nostro territorio.

“Per la FISE, portare ‘Natale con la FISE’ è una vera e propria missione. Vedere la felicità nei volti dei bambini è un’esperienza che ci arricchisce e ci sprona a continuare. Ogni sorriso che riusciamo a regalare è un segno di speranza che fa la differenza”, ha dichiarato Marco Di Paola, Presidente della FISE.

L’iniziativa, patrocinata anche da RAI per la Sostenibilità ESG, avrà un impatto positivo non solo sul piano sociale, ma anche sul territorio calabrese, che si distingue per la sua capacità di accogliere eventi solidali e di far sentire ogni bambino e famiglia come parte di una grande comunità.