Natale con la FISE,pony e doni per i piccoli pazienti del Gemelli

Roma, 7 dic. (askanews) – Torna “Natale con la FISE”, l’iniziativa della Federazione Italiana Sport Equestri dedicata ai piccoli pazienti ricoverati negli ospedali italiani e ai bambini a cui donare un sorriso.

Gli atleti FISE e la mascotte Tony il Pony in versione “Babbo Natale” hanno fatto visita ai piccoli pazienti, raccontando le emozioni del rapporto con il cavallo e portando loro degli speciali pacchetti.

“Questo di oggi è un incontro che fa parte di un percorso più lungo – sottolinea Antonio Ruggiero, Primario Oncologia Pediatrica Fondazione Gemelli Roma -.

Ci troviamo in prossimità delle feste e trovarsi con tanti ragazzi e regali è un momento di normalità per loro. Con la Fise è una collaborazione molto preziosa perché vediamo questi bambini che accettano anche meglio i percorsi di cura, talvolta lunghi e pesanti e queste attività sono un alleggerimento per la loro vita ospedaliera”.

All’iniziativa, alla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS di Roma, insieme al gruppo FISE, ha partecipato come testimonial anche la conduttrice televisiva Veronica Maya, appassionata del mondo equestre e vicina alla causa.

“Oggi essere qui con la FISE – conclude Veronica Maya, testimonial – e aver portato un pony con tutti i suoi doni nel piazzale del Gemelli è un momento di bellezza, di normalità e di grande ricchezza”.

Il tour negli ospedali italiani prosegue il 13 dicembre all’Ospedale Salesi di Ancona, venerdì 16 dicembre all’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano, mentre domenica 18 dicembre Natale con la FISE arriverà a Napoli attraverso una raccolta doni destinate a famiglie bisognose che proseguirà in tutto il periodo della vacanze di Natale grazie alla collaborazione con alcune associazioni sul territorio.

Mercoledì 21 dicembre l’ultimo appuntamento al Grande Ospedale Metropolitano Bianchi Melacrino Morelli di Reggio Calabria.