Natale, da Acqua dell’Elba 100.000 euro in buoni acquisto per i collaboratori

Roma, 21 dic.

(Adnkronos) – Proprio nei giorni di Natale e a fronte del difficile contesto attuale e dell’aumento dei prezzi, Acqua dell’Elba ha reso noto di avere deciso di riconoscere ai suoi collaboratori buoni acquisto per spesa e altri generi, una operazione di welfare che ha un valore complessivo di 100.000 euro. Acqua dell’Elba – Società Benefit, la storica manifattura artigianale di profumi all’Isola d’Elba, rafforza così ulteriormente "l’impegno verso i propri collaboratori con un progetto di welfare aziendale".

L’impresa familiare – con un fatturato in crescita stimata di circa il 6% per un totale di circa 14 milioni – ha infatti deciso di riconoscere ai suoi 118 collaboratori dei buoni acquisto, fino a un totale di 1.000 euro per collaboratore. L’operazione ha un valore complessivo di 100.000 euro per Acqua dell’Elba. Una decisione, spiega l'azienda, "presa a fronte del difficile contesto attuale e dell’aumento dei prezzi, proprio per venire incontro alle esigenze delle persone" che quotidianamente lavorano con Acqua dell’Elba.

"Questa iniziativa rappresenta un contributo al benessere dei nostri collaboratori, che sono per noi una vera e propria famiglia" sottolinea Fabio Murzi, presidente di Acqua dell’Elba. "È per noi anche un piacere, – aggiunge – donare questa cifra in un momento storico in cui il costo della vita è aumentato in maniera così importante. Tutti i nostri collaboratori nutrono un forte amore per l’azienda. Il loro impegno, la loro passione e le loro competenze rappresentano la più grande risorsa di Acqua dell’Elba".