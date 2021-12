Natale e la ripresa dei consumi: giocattoli in crescita del 18%

Milano, 15 dic. (askanews) – La ripresa dei consumi è il regalo di Natale atteso da tutti i commercianti italiani. E i segnali sono buoni a partire da settori in prima fila in questo periodo come quello dei giocattoli. Nell’ultimo semestre le vendite sono aumentate del 18%, rispetto al 2019 pre pandemia la crescita è del 3% annua, secondo i dati di Assogiocattoli.

Cosa va per la maggiore? Giochi in scatola e costruzioni che piacciono sempre più anche agli adulti.

Per i bambini invece spesso è difficile trovare il regalo giusto, secondo quanto emerge da un ricerca (condotta da OnePoll per Hasbro) su 2mila genitori italiani. Il 47% ha detto che i loro figli sono rimasti delusi da un regalo ricevuto da un parente o un amico. Come fare allora? Uno spunto l’iniziativa amore al primo gioco, un quiz per capire la “personalità di gioco” di ogni bambino.