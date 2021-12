Natale, inflazione e bollette pesano sui regali

Inflazione e bollette pesano sugli acquisti natalizi

Inflazione e bollette peseranno sulle spese natalizie 2021. Ad annunciarlo un sondaggio svolto per Confcommercio. Una brutta notizia se si pensa che Dicembre è il mese più critico riguardo agli acquisti e ai consumi. La maggior parte della tredicesima di molte famiglie potrebbe quindi essere spesa per motivi ben diversi dalle consuete spese natalizie, per i motivi enunciati a inizio articolo.

Inflazione e bollette: i lavoratori autonomi

C’è da dire che non tutti beneficiano di una tredicesima. Come è facilmente intuibile, ci riferiamo ai lavoratori autonomi. Considerando quindi chi non beneficia di questo “bonus” riservato ai lavoratori dipendenti, possiamo calcolare che la spesa media per la famiglia a dicembre 2021 sarà sui 1.645 euro, ossia, lo 0,5 in più rispetto al 2020.

Inflazione e bollette: quali saranno le spese di dicembre

Per dicembre si ipotizza un consumo (per le spese natalizie) di 110 miliardi di euro, ovvero un valore inferiore di 10 miliardi rispetto a quanto speso nel 2019.

La stima è di 76 miliardi unicamente per le spese commercializzabili. Ci riferiamo a prodotti come abbigliamento, alimentari, celulari, computer ed elettrodomestici.

Inflazione e bollette: le spese per i regali di Natale

Secondo un sondaggio realizzato da Format per Confcommercio, per Natale 2021 è prevista una spesa generale di 158 euro (in termini pro capite) rispetto ai 164 del 2020. Nel complesso, nel 2021 si spenderà una cifra pari a 6,9 miliardi rispetto ai 7,4 miliardi dello scorso anno.