Natale, Leodori: "'Regalo sospeso' progetto importante per bambini che in ospedale"

Roma, 21 dic. (Adnkronos) – “Anche come giunta procederemo con un acquisto per dare linfa a un progetto molto importante, che tende a stare al fianco di quei bambini che stanno soffrendo in questo particolare periodo dell’anno all’interno degli ospedali e che riceveranno un regalo che potrà alleviare la loro sofferenza”.

Lo ha detto il vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, a margine della presentazione dell’iniziativa dell’Unicef Italia ‘Regalo sospeso’, realizzata quest’anno in collaborazione con Clementoni e sostenuta dal Consiglio Regionale del Lazio, con l’obiettivo di consegnare a 2.000 bambini – ospitati in strutture ospedaliere e in casefamiglia in Italia – speciali kit gioco realizzati dallo street artist romano Merioone, e aiutare tanti bambini vulnerabili nel mondo.

“I numeri del progetto – ha proseguito Leodori – al momento sono di 500 kit acquistati dal Consiglio, la Giunta farà almeno altrettanto: avremo circa mille kit da distribuire ai bambini in tutta la Regione.

Essendo questo un regalo sospeso tutti i contributi che arriveranno per l’acquisto di questi kit verranno poi destinati ad altri bambini che stanno soffrendo in altre aree del pianeta”.