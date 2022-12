Natale periodo giusto per concepire ma occhio a eccessi: i consigli degli esperti

La ginecologa Galliano spiega che Natale è il periodo giusto per concepire con la complicità dell'atmosfera rilassata ma bisognerebbe non eccedere

C’è un dato scientifico: Natale sarebbe il periodo giusto per concepire ma occhio a eccessi, l’inverno è infatti stagione propizia per fare un bambino per tutta una serie di fattori ma ci sono “avvertenze”.

Concepire un figlio in inverno secondo gli esperti va bene per una serie di fattori: atmosfera più rilassata, spermatozoi più ‘in salute’. AdnKronos però spiega che “chi cerca un figlio deve fare attenzione agli eccessi delle feste, a partire da quelli alimentari, prendendo precauzioni sulla scelta e sulla qualità dei cibi”.

Natale periodo giusto per concepire

All’agenzia lo ha spiegato Daniela Galliano, specialista in Ostetricia, Ginecologia e Medicina della riproduzione: “Sicuramente l’atmosfera rilassata delle feste aiuta, ma esistono anche studi secondo cui la maggior parte dei concepimenti avviene durante i mesi invernali, nello specifico tra Natale e Capodanno, con un picco di nascite in estate”.

E ancora: “Si concepisce di più quando fa più freddo e quindi nei mesi estivi si sarà più esposti a un aumento dei livelli di vitamina D, che ha un impatto positivo nella gravidanza. Durante le feste natalizie poi si ha più tempo libero e si è più rilassati”.

Atmosfera rilassata e situazione ideale

Poi la dottoressa Galliano, che è responsabile del centro di Procreazione medicalmente assistita (Pma) Ivi di Roma, spiega: “Alcuni studi evidenziano che gli spermatozoi in inverno sono più in salute: in questi mesi se si è in cerca di una gravidanza spontanea oppure è stato già iniziato un percorso di Pma, un momento di stacco dai ritmi frenetici della routine quotidiana per godere della famiglia e della serenità delle vacanze natalizie sarà di grande giovamento per il concepimento”.