Natale: tassisti milanesi, speciale corsa di generi alimentari per 'Pane Quotidiano'

(Adnkronos) – Una spciale corsa di solidarietà per Natale. E' quella che venerdì prossimo, 23 dicembre, faranno i tassisti del Radio Taxi 6969 di Milano per regalare un sorriso agli abitanti della città meno fortunati. Alcuni taxi partiranno dalla sede di via Stilicone carichi di generi alimentari di prima necessità destinati all’associazione Pane Quotidiano.

Arrivati in viale Toscana, i tassisti consegneranno 85 chilogrammi di pasta, circa 50 chili di legumi, circa 40 chili di polpa di pomodoro e molti altri alimenti come latte a lunga conservazione, carne e tonno in scatola, alimenti per l’infanzia e altri beni con i quali sollevare di qualche preoccupazione almeno i giorni di Natale degli utenti dell’associazione: "Siamo orgogliosi della generosità dimostrata dai nostri tassisti -afferma Marco Gentile, responsabile del Radio Taxi di Milano 6969-.

L’idea è nata dalla volontà di sentirsi vicini a quella parte di Milano che avrà difficoltà ad affrontare il Natale di quest’anno. È un momento difficile per molte famiglie, osserviamo la città ogni giorno e ci rendiamo conto di quanti abitanti di Milano siano sempre più fragili. Abbiamo pensato di sostenere come potevamo il loro Natale, regalando una soddisfazione anche a noi".

La raccolta degli alimenti è un’iniziativa nata spontaneamente tra alcuni tassisti meno di un mese fa, in poco tempo è stata fatta circolare l’idea che ha riscosso subito successo.

L’intenzione è che non rimanga isolata, ma sia la prima di una serie di attività che dimostrino come la categoria si senta parte integrante del tessuto sociale cittadino e lo sappia ascoltare con attenzione.