Natale via mare, crescono i viaggi verso Sicilia e Sardegna

Roma, 2 dic. (askanews) – I collegamenti marittimi verso le isole crescono anche d’inverno. Nel 2025 il 30% dei viaggi si concentra in bassa stagione. Una risposta di mercato punta ad agevolare i rientri natalizi. Dicembre è diventato un mese chiave per i collegamenti marittimi tra penisola e isole. I dati del settore mostrano una trasformazione in atto: i traghetti per Sicilia e Sardegna non sono più solo un fenomeno estivo.

Nel 2025, le prenotazioni per settembre hanno superato quelle di giugno, con una crescita del 40% rispetto all’anno precedente. E con l’arrivo delle festività e la corsa al rientro verso casa per passare il Natale in famiglia, le alternative ai voli sempre più costosi nei periodi clou dell’anno, è un’opzione che i viaggiatori italiani diretto verso Sicilia e Sardegna, devono considerare.

Secondo Ferryhopper, piattaforma di prenotazioni per traghetti che aggrega 160 compagnie marittime, oltre 300.000 italiani hanno utilizzato i servizi di prenotazione online negli ultimi tre anni, con un aumento del 45% degli utenti nel 2025. Un trend che riflette la crescente necessità di organizzare rientri e partenze anche in periodi non tradizionali. Per migliaia di studenti universitari, lavoratori fuori sede e famiglie, tornare in Sicilia o Sardegna a Natale significa attraversare il mare. Una migrazione che si concentra in poche date (tra il 23 e il 24 dicembre) e che richiede programmazione, soprattutto per chi viaggia con l’auto.

Per rispondere a questa domanda crescente, Ferryhopper ha attivato una promozione dedicata ai rientri natalizi: un extra 20% di sconto sui traghetti per Sicilia e Sardegna, cumulabile con altre tariffe agevolate come quelle per residenti. L’obiettivo dichiarato è rendere più accessibili i collegamenti in un periodo in cui la domanda supera spesso l’offerta e i prezzi tendono a salire.

Il codice FERRYXMAS è utilizzabile fino al 7 dicembre tramite app, per viaggi fino all’11 gennaio 2026. Le rotte coperte includono i principali collegamenti: Civitavecchia-Olbia/Cagliari/Porto Torres, Genova-Palermo/Porto Torres, Livorno-Olbia/Palermo, Napoli-Palermo/Cagliari, e le tratte dello Stretto di Messina. “Non è solo una questione commerciale” sottolinea Cinzia Corroppoli, Country Manager Italia di Ferryhopper. “Per molti, quel traghetto è l’unico modo per essere a tavola con la propria famiglia la sera di Natale. Volevamo fare qualcosa di concreto per facilitare questi viaggi”. La cumulabilità dello sconto con altre tariffe (residenti, promozioni degli operatori) rappresenta un elemento distintivo in un mercato dove tradizionalmente gli sconti non si sommano. Per famiglie che devono acquistare più biglietti, la differenza può essere significativa. I dati evidenziano come il mare d’inverno stia diventando un asse di mobilità sempre più strutturato: non più solo turismo, ma necessità quotidiane, rientri, connessioni familiari. Un’Italia che si muove via mare 12 mesi all’anno, non più solo d’estate.