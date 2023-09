Natalia Paragoni: "Con Ginevra facciamo come con i nostri due cagnolini"

Da pochi mesi Natalia Paragoni è diventata mamma della piccola Ginevra e, attraverso i social, ha fatto sapere ai fan di aver da poco ripreso i suoi molti impegni di lavoro.

Natalia Paragoni: le critiche social

Dopo l’attesa nascita della piccola Ginevra, Natalia Paragoni e Andrea Zelletta sono tornati progressivamente a svolgere i loro rispettivi impegni di lavoro e nelle ultime ore è stata la stessa influencer ad aggiornare i fan che le hanno chiesto come si comportassero con la bambina lei e il fidanzato durante le loro assenze per motivi di lavoro. Natalia ha precisato che lei e Andrea Zelletta si affiderebbero ad una tata e ha aggiunto: “Lo facevamo prima con i nostri due cagnolini, lo facciamo adesso con la nostra bimba”, e ancora: “Ginevra ha una bravissima tata. Sono molto felice della persona che abbiamo vicino. C’è lei quando io e Andrea non ci siamo, ma cerchiamo sempre di alternarci e proviamo ad esserci”.

L’affermazione fatta dall’influencer non ha mancato di sollevare critiche in rete e tra gli haters sui social c’è chi ha affermato che la bambina non sarebbe da trattare alla stregua dei due cani di proprietà dell’influencer. Al momento Natalia non ha replicato alle polemiche in circolazione e in tanti, tra i fan dei social, si chiedono se prima o poi lo farà.