Natalia Paragoni, la gaffe sui social diventa virale: la fidanzata di Andrea Zelletta "scivola" a Matera.

Natalia Paragoni, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e fidanzata di Andrea Zelletta, ha commesso una gaffe social che è diventata virale in un lampo. Lo scivolone, neanche a dirlo, la fa diventare un bersaglio allettante per gli haters.

Natalia Paragoni: la gaffe social

Tempo di vacanze per Natalia Paragoni e il fidanzato Andrea Zelletta. I due piccioncini stanno trascorrendo qualche giorno di relax nella bellissima Matera. Tra una passeggiata nei sassi e un trattamento in spa, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha commesso una gaffe che è diventata virale in un lampo. Lo scivolone ha a che fare con la geografia.

Natalia Paragoni a Matera, in “Puglia”

Natalia ha postato su Instagram una foto di Matera, per mostrare ai fan la meta della sua vacanza.

Tutto fantastico, peccato che la Paragoni abbia collocato la città in Puglia invece che in Basilicata. La gaffe, neanche a dirlo, è stata subito intercettata dai fan e ha scatenato l’ironia degli haters. Su Twitter si legge: “Si voleva prendere una pausa dai social perché stressata, una pausa prenditela per studiare la geografia” oppure “Mi sa che la geolocalizzazione è un po’ sballata tesoro“.

Lo sfogo di Natalia Paragoni

La Paragoni non ha commentato la gaffe, ma nei giorni scorsi si è lasciata andare ad uno sfogo.

Mostrandosi in lacrime su Instagram, ha dichiarato: