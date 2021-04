Natalia Paragoni: il dettaglio intimo fra lei e il fidanzato Andrea Zelletta

La bella Natalia Paragoni ha deciso di fare una confessione davvero particolare sulla sua vita intima con Andrea Zelletta: la rivelazione sui social

Dopo la dovuta castità nella Casa del Grande Fratello Vip 5, pare che ora Andrea Zelletta si stia sfogando a più non posso, cercando forse di recuperare il tempo perso. Questa è stata di fatto la dichiarazione piccante della fidanzata Natalia Paragoni, che sui social ha raccontato aver avuto uno strappo muscolare per via della troppa attività in camera da letto.

“Questa parte qua non riesco a muoverla, riesco solo alzarla leggermente. […] Se vi devo proprio dire la verità, è che Andreuccio si è dato da fare in questi due giorni. Non che nel resto dei giorni non si dà da fare, però ci siamo rilassati di più e i rapporti intimi non sono mancati. Mi sa che ho fatto qualche movimento strano e così è uscito questo dolore muscolare”.

Dopo queste parole, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha anche mostrato un cerotto posizionato nella zona critica. Nel mentre sui Twitter molti utenti hanno apprezzato la spontaneità di Natalia, denominando Zelletta come novello “stallone di Taranto”.