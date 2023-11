Natalia Paragoni, il vaccino alla figlia: "Io piangevo con lei"

Natalia Paragoni ha aggiornato i fan dei social dopo aver portato sua figlia Ginevra a fare i primi vaccini.

Natalia Paragoni: il vaccino alla figlia

Natalia Paragoni ha un legame speciale con la sua bambina, Ginevra, e in queste ore ha raccontato ai suoi fan alcuni retroscena sulle prime vaccinazioni della figlia affermando che avrebbe addirittura pianto insieme a lei. “Oggi, per la piccola, secondo richiamo del vaccino… io piangevo con lei”, ha dichiarato la fidanzata di Andrea Zelletta. Una volta fatto il vaccino, Natalia ha potuto dedicarsi completamente alla sua bambina e prendersi cura di lei.

L’influencer non perde occasione per raccontare via social i dettagli e i retroscena della sua vita da mamma, e in tanti sui social sono curiosi di saperne di più sul suo conto e sulla sua vita privata. In tanti sono inoltre curiosi di sapere se lei e Andrea Zelletta avranno altri figli oltre alla piccola Ginevra, ma al momento sulla questione non è dato sapere di più. Nel frattempo lei e Andrea Zelletta sembrano essere più uniti ed innamorati che mai e i due fanno tutto il possibile per poter gestire i loro impegni di lavoro e trascorrere più tempo possibile insieme alla figlia appena nata.