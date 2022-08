Natalia Paragoni in lacrime: “C’è troppa competizione sui social”

Natalia Paragoni è scoppiata in lacrime e ha confessato ai fan i motivi delle sue ansie.

Per la prima volta Natalia Paragoni è scoppiata in lacrime sui social e ha confessato ai fan quali sarebbero i motivi che, finora, le avrebbero creato ansia per il suo ruolo d’influencer.

La fidanzata di Andrea Zelletta ha confessato anche quando il doversi sentire “sempre perfetta” e in continua competizione con gli altri volti del mondo social, la faccia sentire sotto pressione.

“Da quando faccio questo lavoro, ogni estate mi chiudo in me stessa e mi sento un po’ inutile”, ha dichiarato, e ancora: “Io sono molto autocritica e penso sempre che si poteva far di più o che posso dare di più e quindi vado in questa situazione di ansia da prestazione, ansia di essere sempre perfetta che si sente molto in questo lavoro dove c’è molta competizione.

In tutti i lavori c’è molta competizione ma qua (sui social) è molto più amplificata (…) È la prima volta che piango sui social e io odio essere un peso per gli altri perché devo essere io sempre quella che fa di tutto per far felici le persone. Essere così è una cosa che non sopporto però penso anche che ci sta far vedere ache qualche debolezza perché non sono perfetta e me ne sto rendendo conto”.

In tanti sui social le hanno espresso solidarietà dopo il suo sfogo, ma nei suoi confronti non sono mancati anche critiche e insulti.