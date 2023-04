Attimi di paura per Natalia Paragoni che, al sesto mese di gravidanza, è finita al pronto soccorso per un malore. La fidanzata di Andrea Zelletta ha raccontati ai fan cosa le è successo.

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta sono in attesa del primo figlio, una femminuccia. Nelle ultime ore, però, hanno vissuto attimi di grande tensione. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, al sesto mese di gravidanza, ha accusato un malore ed è finita al pronto soccorso.

Via Instagram, Natalia ha raccontato che non avrebbe potuto partecipare ad un evento di beauty perché i medici le hanno consigliato di stare a riposo.

La Paragoni ha proseguito:

“Mi hanno fatto l’ecografia e la bambina stava bene, anche a livello di placenta. Solo che avevo queste fitte e sono rimasta lì un’oretta per fare una flebo. Mi hanno dato un antidolorifico per rilassare i muscoli e sono rimasta monitorata per verificare che non ci fossero contrazioni. Mi hanno detto di stare a riposo“.