Natalia Paragoni incinta preoccupa i fan: il ricovero in ospedale

La fidanzata di Andrea Zelletta, Natalia Paragoni, è al sesto mese di gravidanza e nelle scorse ore è stata costretta a recarsi in ospedale.

Natalia Paragoni in ospedale

In tanti si sono preoccupati per le condizioni di salute di Natalia Paragoni che, al sesto mese di gravidanza, è stata costretta a recarsi in ospedale a causa di alcune complicazioni. Natalia ha dichiarato di aver avuto dei dolori per alcuni giorni e ha affermato che, in ospedale, sarebbe stata sottoposta a un monitoraggio. Fortunatamente la bambina che porta in grembo starebbe bene, ma a lei è stato chiesto di rispettare un periodo di assoluto riposo e le sarebbe stato somministrato un antidolorifico. La fidanzata di Andrea Zelletta non ha svelato ulteriori dettagli in merito alla vicenda e in tanti, tra fan, amici e colleghi, le hanno inviato i loro messaggi di solidarietà e di supporto.

“Sempre con qualche fastidio impercettibile in basso alla pancia, però tutto ok. Vediamo nei prossimi giorni… E basta, questo è stato il da farsi. C’erano altre ragazze con me che avevano alcuni dei miei stessi sintomi e mi sono fatta anche un po’ di chiacchierate, dandoci qualche consiglio. Adesso ho solo un bel mal di testa forte, come se avessi bevuto due giorni di seguito. Per il resto, ho solo una grande fame e tutto procede alla grande. Menomale, c’è stato un bello spavento ma tutto nella norma, sperando…”, ha affermato Natalia, mentre i fan dei social sono impazienti di saperne presto di più.