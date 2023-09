Natalia Paragoni, l'intimità con Andrea Zelletta dopo la nascita della figlia: "Tutto è cambiato"

Natalia Paragoni ha confessato cosa sarebbe cambiato nel suo rapporto con il fidanzato Andrea Zelletta dopo la nascita della loro prima figlia, la piccola Ginevra.

Natalia Paragoni: l’intimità con Andrea Zelletta

Natalia Paragoni si è confessata a cuore aperto con i suoi fan e, per la prima volta, ha confessato cosa sarebbe cambiato nella sua vita intima con Andrea Zelletta dopo la nascita della loro prima figlia, Ginevra. “Eh ragazze, un po’ cambia eh c’è la stanchezza, il sonno, più fattori di rischio diciamola così”, ha confessato Natalia, e ancora:

“Non è più come prima, è cambiata la storia eh già, ma ci vogliamo ancora più bene. O distrugge o lega ancora di più, io dico che Ginny ci ha legato ancora di più, però in alcune coppie distrugge”. In tanti tra i fan dei social sono impazienti di saperne di più e si chiedono se alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi. Al momento Natalia e Andrea sembrano essere al settimo cielo insieme alla loro bambina e, nonostante qualche polemica social, i due si stanno godendo il più possibile il tempo insieme alla loro bambina. Nelle scorse ore Natalia ha confessato via social come gestirebbe i suoi impegni di lavoro da quando è diventata madre per la prima volta.