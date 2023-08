Natalia Paragoni è tornata sui social dopo una pausa e ha spiegato ai fan i motivi per cui ha deciso di essere offline. La compagna di Andrea Zelletta non ha avuto altra scelta.

Natalia Paragoni torna sui social dopo una pausa

Sono stati giorni un po’ complicati per Natalia Paragoni. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è diventata mamma della piccola Ginevra lo scorso 20 luglio e sta ancora cercando di capire come organizzare le sue giornate. Il compagno Andrea Zelletta è spesso fuori casa per lavoro, dettaglio che l’ha fatto finire anche al centro di polemiche, e lei si ritrova a dover badare a tante cose. E’ per questo che non ha potuto fare altro che prendersi una pausa dai social.

Le parole di Natalia Paragoni

Tornata online, Natalia ha raccontato ai fan:

“In questi giorni sono un po’ sparita proprio perché non è che non trovavo il tempo ma avevo altre cose da fare. Dovevo sistemare casa e capire come gestire il mio lavoro e Ginevra allo stesso tempo. Purtroppo non è facile. Quindi sono stata un po’ assente ma dovevo per forza”.

La Paragoni, adesso che le vacanze sono finite, deve capire come incastrare il suo lavoro con la gestione della figlia.

Natalia Paragoni e il mestiere di mamma

Natalia ha concluso:

“Credetemi non pensavo fosse così complicato tornare alla realtà lavoro, famiglia e Ginevra. La vita è cambiata (felicissima) ma ci si deve abituare”.

Come tutte le mamme, anche la Paragoni deve imparare a pianificare le sue giornate, ma riuscirà ad incastrare tutto.