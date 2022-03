Natalia Titova danza per la pace in Ucraina e volge il pensiero ai cari in Russia

Ospite a "Oggi è un altro giorno" Natalia Titova si è esibita in un "passo a due" per la pace in Ucraina. Ha poi rivolto il pensiero ai familiari in Russia.

La guerra in Ucraina ha toccato da vicino anche la ballerina russa Natalia Titova. Ospite nello studio di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno”, la professionista ha espresso tutta la sua solidarietà al popolo ucraino esibendosi in un “passo a due” sulle note di Imagine con Samuel Peron.

Nel corso del suo intervento, Natalia ha volto il suo pensiero ai suoi cari che si trovano in questo momento in Russia. “Mio papà ha avuto un infarto”, ha dichiarato commossa.

Natalia Titova si esibisce per la pace in Ucraina: “Vivo come se fossi lì con quelle persone”

La ballerina, nel commentare quanto è successo in Ucraina si è detta particolarmente toccata dai tragici eventi: “Ho visto quando i genitori hanno mandato i bambini sui pullman purché andassero via da quella situazione.

Al pensiero che sarebbe potuto succedere a me, di dover lasciar andare mia figlia senza sapere se l’avrei più ritrovata”.

Il ricordo della famiglia in Russia: “Mio papà ha avuto un infarto”

Parlando invece dei suoi cari in Russia Natalia Titova ha rivelato di aver saputo nei giorni precedenti dallo zio che il padre ha avuto un infarto. Sulla madre ha poi spiegato: “Con mia mamma io non dico i miei problemi e lei non dice i suoi”.

Ha infine aggiunto: “In questa situazione, qualsiasi cosa succede ci sono tanti pensieri per le famiglie, per i bambini”.