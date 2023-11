Natalia Titova è tornata a parlare della sua esperienza ad Amici di Maria De Filippi. La ballerina professionista non è stata per nulla soddisfatta dell’avventura nel talent di Canale 5.

Natalia Titova: frecciatina ad Amici di Maria De Filippi

Intervistata dal settimanale Nuovo Tv, Natalia Titova si è raccontata un po’. Da anni, ormai, non fa più parte del cast dei professori di Amici, ma ha confessato che quella avventura non l’ha entusiasmata per niente. Da ballerina pensava di entrare nel talent di Canale 5 per danzare con gli allievi, ma ha dovuto solo vestire i panni di “maestrina“.

Natalia Titova: le critiche ad Amici

Natalia ha raccontato:

“Amici non mi ha soddisfatta: non ero una ballerina, ma una maestrina. Non mi è stata riproposta la cattedra di ballo e io sono andata avanti, senza rimpianti, perché lì i ragazzi arrivano dopo molte selezioni e già formati, io preferisco ballare, o partire da zero con un amatore”.

La Titova ha sottolineato che ad Amici arrivano ballerini che si possono quasi considerare professionisti ed è stato proprio questo il motivo per cui non si è strappata i capelli quando non l’hanno riconfermata come insegnante.

Natalia Titova: nessun rimpianto per Amici

Nel 2015, Natalia Titova ha partecipato ad Amici come professoressa di latino. Dopo aver svestito i panni di docente ha fatto parte del corpo di ballo dei professionisti per preparare le coreografie. Anche in questa veste, però, non si è sentita utile e ha levato le tende.