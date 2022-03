Natalia Titova in lacrime per la sua famiglia in Russia: “Mio padre ha avuto un infarto”

Natalia Titova ha espresso la sua preoccupazione per la sua famiglia in Russia e per la guerra in Ucraina.

Natalia Titova ha espresso il suo dolore per quanto sta accadendo in queste ore in Ucraina e ha manifestato la sua preoccupazione per la sua famiglia in Russia, che per ovvie ragioni non può raggiungere. Suo padre nel frattempo è stato colpito da un infarto.

Natalia Titova in lacrime per la guerra in Ucraina

Natalia Titova è estremamente addolorata e preoccupata per quanto sta succedendo in queste ore tra Russia e Ucraina e ha espresso la sua preoccupazione per la sua famiglia, rimasta in Russia, e che lei sarebbe impossibilitata a raggiungere. Il padre della ballerina è stato colpito da un infarto:

“Ci sono tante persone che stanno peggio di me, mi dispiace tanto (…) Ma vivo male, vivo come fossi lì con queste persone che veramente soffrono tanto”, ha dichiarato con la voce rotta dal pianto, e ancora: “Ho visto quando i genitori hanno mandato i bambini sui pullman purché andassero via da quella situazione.

Al pensiero che sarebbe potuto succedere a me, di dover lasciar andare mia figlia senza sapere se l’avrei più ritrovata…”.

Il padre

La ballerina ha affermato che al momento lei e sua madre non si direbbero alcune cose per cercare di non causare preoccupazione l’una nell’altra e ha aggiunto di aver saputo da uno zio che suo padre ha avuto un infarto.

“Con mia mamma io non dico i miei problemi e lei non dice i suoi.

Ho scoperto qualche giorno fa da mio zio che mio papà ha avuto un infarto”, ha raccontato, e ancora: “In questa situazione, qualsiasi cosa succede ci sono tanti pensieri per le famiglie, per i bambini…”.