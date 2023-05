Natalità: Baroni (GI Group Holding), ‘nostro welfare aziendale in favore genitorialità’

Roma, 11 mag. (Adnkronos Economia) – “La nostra azienda è particolarissima: i dipendenti hanno un’età media bassissima, siamo sotto i trentaquattro anni e oltre il 75 per cento è donna. Quindi siamo caratterizzati da un numero altissimo di maternità. La cosa più importante che ci contraddistingue è quella di usare al meglio tutti gli strumenti di welfare che ci sono per dare a tutti i dipendi la possibilità di usufruirne. Inoltre, siamo impegnati a creare un clima per cui chi decide di avviare un percorso genitoriale lo possa fare, perché sa che non verrà penalizzato nel proprio percorso di carriera”. Così Francesco Baroni, country manager Italia GI Group Holding, a margine dell’evento 'Stati generali della natalità 2023' in corso all’Auditorium della Conciliazione di Roma.

“In generale GI Gruop Holding, essendo un’agenzia per il lavoro e quindi molto coinvolta in tutte le dinamiche che caratterizzano il mercato del lavoro – sottolinea il manager – da anni si impegna nell’inclusione giovanile e femminile”. In particolare, una delle “iniziative di maggior successo è ‘Women4’, un programma su cui aiutiamo attraverso orientamento, formazione e accompagnamento al lavoro le donne a intraprendere professioni soprattutto nel mondo manifatturiero, della logistica e delle discipline tecniche e a conoscere tante nuove professioni che, grazie alla tecnologia, aiutano le donne a conciliare famiglia e lavoro” conclude.