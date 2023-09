Natalità: Bonino, 'per Meloni diversità è devianza, preoccupante'

Roma, 15 set. (Adnkronos) - “Giorgia Meloni ha in testa questo modello di Dio-Patria-Famiglia, e quindi un uomo, una donna, possibilmente due bambini, uno maschio e uno femmina. Tutto il resto, tutte le altre diversità, lei non le considera diversità. Le considera devianze. E que...

Roma, 15 set. (Adnkronos) – “Giorgia Meloni ha in testa questo modello di Dio-Patria-Famiglia, e quindi un uomo, una donna, possibilmente due bambini, uno maschio e uno femmina. Tutto il resto, tutte le altre diversità, lei non le considera diversità. Le considera devianze. E questo è, secondo me, molto preoccupante”. Lo ha detto la leader di +Europa, Emma Bonino, in un’intervista al Tg3.

“E’ già in pratica un arretramento sui diritti: quando uno vede approvare il reato universale di gestazione per altri, si sente male: sugli omosessuali la stretta mi sembra abbastanza evidente e di nuovi diritti non se ne parla proprio, dalla legalizzazione della cannabis all’eutanasia. Non mi pare proprio che sia aria”, ha concluso Bonino.