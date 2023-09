Natalità: Conte, 'non credo che elettori abbiano votato Meloni per sostituire papa Francesco'

Roma, 14 set. (Adnkronos) - "Mentre l’Italia è in crisi per il carovita e gli sbarchi dei migranti ormai raddoppiati, Meloni corre in Ungheria ad abbracciare Viktor Orbán - proprio lui, il presidente che ha sbattuto la porta in faccia all’Italia sulla redistribuzione d...

Roma, 14 set. (Adnkronos) – "Mentre l’Italia è in crisi per il carovita e gli sbarchi dei migranti ormai raddoppiati, Meloni corre in Ungheria ad abbracciare Viktor Orbán – proprio lui, il presidente che ha sbattuto la porta in faccia all’Italia sulla redistribuzione dei migranti. Meloni ha però individuato la vera emergenza. La guerra? Il caroprezzi? Le migrazioni? Niente affatto. 'Serve una grande battaglia per… difendere Dio'". Così su Facebook Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle.

"Mi sbaglierò – prosegue il leader pentastellato -, ma non credo che gli elettori l’abbiano votata per sostituire papa Francesco. Lo dico da cattolico: smettiamola di strumentalizzare la religione soprattutto quando si rivestono alte cariche istituzionali. Smettiamo di scimmiottare un lontano passato quando la religione era intesa come 'instrumentum regni'. Il principio della laicità dello Stato e la libertà religiosa sono cardini del nostro ordinamento democratico". "Giorgia Meloni inizia a preoccuparti delle emergenze economiche e sociali delle famiglie e delle imprese italiane", conclude Conte.