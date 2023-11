Natalità: D'Elia (Pd), 'su donne da Governo solo propaganda'

Roma, 8 nov. (Adnkronos) – "Il Governo che chiede uno sforzo corale sulla maternità e propone un codice alle aziende è lo stesso che nella manovra taglia servizi, aumenta Iva e si occupa del lavoro delle donne solo se madri con più di due figli. Ancora una volta invece di attivare una politica sull'equilibrio dei tempi di vita per tutte e tutti, responsabilizzando i padri e lavorando a una condivisione della cura, affida tutto alle donne. Senza neanche metterle davvero al centro della propria strategia, perché vorremmo ricordare alla ministra che il concepimento non è già una maternità, di mezzo c'è la scelta della donna di portare avanti quella gravidanza, di volerlo e poterlo fare". A dichiararlo è Cecilia D'Elia senatrice Pd e portavoce nazionale della conferenza delle donne democratiche

"Bene che si punti a cambiare l'organizzazione del lavoro, ma per farlo servono politiche pubbliche che non vediamo, solo spot e una limitata decontribuzione, per chi ha due figli addirittura solo per un anno, con buona pace di chi cerca lavoro, di chi è precaria, di chi figli li desidera ma non può permetterseli. Per non parlare di come si interviene sulle pensioni, aumentando ancora l'età per accedere a opzione donna. Questa manovra non ha respiro e penalizza le donne e i loro desideri e bisogni, questa è la verità", conclude.