Natalità: Meloni, 'nostri valori sotto attacco, senza identità siamo solo numeri'

Budapest, 14 set. (Adnkronos) - "Viviamo in un periodo in cui tutto quello che apprezziamo è esposto a degli attacchi. Questo è pericoloso per la nostra identità nazionale, religiosa, familiare. Questo nuovamente richiama l'attenzione sui nostri diritti e deve far scat...

Budapest, 14 set. (Adnkronos) – "Viviamo in un periodo in cui tutto quello che apprezziamo è esposto a degli attacchi. Questo è pericoloso per la nostra identità nazionale, religiosa, familiare. Questo nuovamente richiama l'attenzione sui nostri diritti e deve far scaturire la forza per difendere i nostri diritti" perché "senza questa identità non siamo altro che meri numeri". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, intervenendo al Budapest Demographic summit.