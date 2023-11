Natalità, Plasmon: "Da unico tavolo aziende istituzioni famiglie società nasce rete Adamo"

Roma, 22 nov. (Adnkronos/Labitalia) – “Per la natalità il progetto lanciato i primi di febbraio da Plasmon per mettere su un unico tavolo aziende, istituzioni, famiglie, società scientifiche e società civile, oggi assume il ruolo della rete Adamo. Questa rete porta esempi concreti che permettono ai lavoratori delle tre aziende che in questo momento la costituiscono, ovvero Plasmon Chicco ed E Edenred, di usufruire delle policy che mettono le migliori condizioni possibili rispetto al concetto di genitorialità. E' importante dare delle best practice alle istituzioni per capire quali incentivi dare, facendo andare anche altre aziende in questa direzione. Il progetto Adamo è aperto e, in partner con le istituzioni, tende a trovare delle soluzioni. Tutti i report dell'Istat ci dicono che la traiettoria è negativa, già ci troviamo a considerare se riusciremo a pagare le pensioni alle persone e se il sistema sanitario reggerà. Quindi siamo tutti convocati perché la natalità è una ricchezza per il Paese oltre che per le persone che decidono di avere bambini”. A dirlo Luigi Cimmino Caserta, responsabile Affari istituzionali di Plasmon, intervenuto alla conferenza 'Denatalità: dall'analisi del contesto alle azioni', presso il Senato della Repubblica.