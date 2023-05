Natalità: Roggiani (Pd), 'bassi stipendi e lavoro precario non aiutano'

Roma, 15 mag. (Adnkronos) - “Secondo il Report FragilItalia di Legacoop e Ipsos, più di 7 persone su 10 avvertono come urgente il tema della denatalità. Le ragioni principali della bassa natalità indicate dagli interpellati sono gli stipendi troppo bassi, la precarizzazion...

Roma, 15 mag. (Adnkronos) – “Secondo il Report FragilItalia di Legacoop e Ipsos, più di 7 persone su 10 avvertono come urgente il tema della denatalità. Le ragioni principali della bassa natalità indicate dagli interpellati sono gli stipendi troppo bassi, la precarizzazione del lavoro, la mancanza di sostegni pubblici e la scarsità di servizi accessibili a tutti". Così su Facebook Silvia Roggiani, deputata Pd in commissione Bilancio.

"Davanti a questi problemi il Governo non solo non interviene ma peggiora la situazione, tagliando l’unico strumento di welfare universale e promuovendo contratti a termine e maggiore precarizzazione nel mondo del lavoro. E lo ha fatto anche il ministro Giorgetti prendendo in giro le persone millantando di un piano natalità da sette miliardi, fondi che però non ci sono”.

“Noi, come Partito Democratico – prosegue Roggiani – continuiamo ad essere in prima linea nella difesa dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori. Lo scorso Primo Maggio abbiamo riportato in corteo la nostra battaglia per il salario minimo, sul quale abbiamo depositato anche in questa legislatura la nostra proposta di legge. Una misura giusta ed essenziale per un Paese fondato sul lavoro. In tema di servizi alle famiglie, su cui l’Italia è indietro da sempre rispetto agli altri paesi europei, siamo molto preoccupati sull’obiettivo del Pnrr riguardante gli asili nido. L’Italia non può permettersi ritardi dovuti all’incompetenza della destra al governo. Garantire più asili nido significa aiutare concretamente le famiglie italiane e offrire un reale contrasto alla dispersione scolastica”.