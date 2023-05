Natalità: Salvini, 'dobbiamo aiutare tutti a potersi permettere di avere figli'

Roma, 11 mag. (Adnkronos) - Quello della detanatalità "è un tema che deve unire, perché se fra 50 anni saremo 11 milioni in meno non è un successo per nessuno. Dobbiamo aiutare tutti a potersi permettere di avere figli". Lo ha detto Matteo Salvini, intervenendo ...

Roma, 11 mag. (Adnkronos) – Quello della detanatalità "è un tema che deve unire, perché se fra 50 anni saremo 11 milioni in meno non è un successo per nessuno. Dobbiamo aiutare tutti a potersi permettere di avere figli". Lo ha detto Matteo Salvini, intervenendo agli Stati Generali della Natalità, in corso presso l'Auditorium di Roma. "Nel decreto lavoro i premi per chi ha figli abbiamo previsto che siano detassati", ricorda il leader della Lega. "Abbiamo fatto una scelta politica", ricorda. "Come è una scelta quella fatta in Ungheria di detassare le donne che hanno quattro figli", aggiunge.

"Ritengo che l'emergenza culle vuote sia nazionale, senza colore politico, prevedere una detrazione per ogni figlio, pensavamo a 10mila euro, è una cosa che può mettere d'accordo tutto" ha aggiunto.