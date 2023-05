Natalità: Schlein, 'politiche abitative per giovani coppie e fondo per affitti'

Roma, 11 mag. (Adnkronos) - "La questione abitativa di cui stiamo parlando in questo giorni, incide molto. Si possono fare politiche abitative per le giovani coppie con contributi per acquisto e ristrutturazione di case. E poi reintrodurre il fondo per l'affitto e lavorare sugli strumenti ...

Roma, 11 mag. (Adnkronos) – "La questione abitativa di cui stiamo parlando in questo giorni, incide molto. Si possono fare politiche abitative per le giovani coppie con contributi per acquisto e ristrutturazione di case. E poi reintrodurre il fondo per l'affitto e lavorare sugli strumenti di garanzia per potersi accendere un mutuo perchè se hai un contratto a termine è difficile" riuscire ad ottenerlo. Così Elly Schlein agli Stati generali della Natalità.