Natalità, De Matteis: Italia punta di diamante del problema

Roma, 12 mag. (askanews) – “Il nostro incontro serve proprio per focalizzare l’attenzione sulle problematiche della denatalità. Quello che a noi preme sottolineare è il fatto che noi come struttura stiamo cercando di sopperire a questa problematica e devo dire che grazie a dio siamo molto contenti dei nostri risultati. Questo è il primo congresso che facciamo come Santa Famiglia e devo dire che è una grande soddisfazione vedere tutte queste persone che sono venute: speriamo che l’incontro sia un incontro formativo importante per mettere a punto diverse problematiche, ma soprattutto deve vertere sulle problematiche della denatalità che affliggono soprattutto il nostro Paese, perché la denatalità è un problema molto diffuso, oramai in tutta Europa, ma il nostro Paese è forse la punta di diamante di questo tipo di problema, un problema sociale molto importante. Quindi dobbiamo porre l’attenzione su questo perché è importante che nel futuro le coppie, le persone, tendano a riavere la possibilità e il piacere di avere figli, cosa che al momento è completamente cassata da ogni prospettiva di vita”.

Così ha detto Giulio De Matteis, primario ginecologia della casa di cura Santa Famiglia è direttore scientifico del convegno “Accanto alla donna nelle fasi importanti della vita”.