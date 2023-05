Natalità, Lollobrigida: liberare cittadini da paura di non aver futuro

Roma, 11 mag. (askanews) – “Liberare uomini, e donne in particolare, dalla paura di non avere un futuro, di non avere una possibilità solida, mettendo al mondo dei figli di poterselo permettere. Di non avere una casa anche in giovane età, quando si è più fertili e magari si voglia mettere al mondo dei figli. Su questo ci siamo confrontati tra forze politiche tutte che si sono dette concordi a operare in maniera sinergica: ne siamo contenti. Noi siamo al governo solo da sei mesi. In questi sei mesi abbiamo non solo confermato tutti gli interventi che sono stati richiamati e che potevano favorire un Welfare migliore per garantire un incremento demografico, ma abbiamo anche implementato le cifre a questo destinate. Per FdI è sempre stata una priorità questa, lo abbiamo fatto sostenendo qualsiasi intervento, anche dei governi che ci hanno preceduto, che poteva dal nostro punto di vista essere utile. E continueremo a farlo sperando che ci sia un atteggiamento da questo punto di vista solido, collaborativo, fattivo di tutto il Parlamento”.

Così il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, a margine degli Stati Generali della Natalità in corso a Roma.