Natalità, mons. Paglia: problema urgente, serve nuova cultura

Roma, 12 mag. (askanews) – “Ci troviamo di fronte a una situazione particolarmente problematica perché per un verso cresce enormemente il numero degli anziani, per altro decresce il numero dei nati. Quindi una piramide che si rovescia e che per definizione non può restare stabile: ecco perchè è diventato un problema sociale, quello che chiamiamo l’inverno demografico, ed è urgente prenderne consapevolezza. È già tardi: per raggiungere un equilibrio ci vogliono almeno altri 20-30 anni, ma già da ora bisogna prendere tutte le misure possibili perché una nuova cultura si impianti, che comprenda scelte politiche, economiche, ma anche culturali. Perché il problema della denatalità è un problema di rivoluzione della concezione stessa della vita, della società e anche della famiglia. La crisi della famiglia vuol dire anche questo: crisi della denatalità e crisi anche del Paese”. Così monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia accademia per la Vita, a margine del convegno a Roma “Accanto alla donna nelle fasi importanti della vita”.

