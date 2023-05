Home > Askanews > Natalità, Possematto: "C'è bisogno di avviare politiche attive" Natalità, Possematto: "C'è bisogno di avviare politiche attive"

Roma, 12 mag. (askanews) – “Trecentonovantatremila nati nel 2022: siamo in un’emergenza nazionale. Questo convegno, che chiaramente parla della salute della donna, in realtà vuole evidenziare un problema gravissimo: il calo delle nascite. Siamo il primo Paese in Europa purtroppo in negativo per quanto riguarda le nascite. Abbiamo bisogno di mettere in atto politiche attive. Tutti i grandi professionisti che saranno qui, grandi ginecologi, ostetrici, e anche chirurghi ginecologi, abbiamo tutti quanti il dovere di mettere riparo a una situazione drammatica quale quella del calo delle nascite. Cerchiamo anche di proiettarci davanti con un senso comune di programmazione affinché stimoliamo anche politiche attive. Sono tematiche che purtroppo poco rimangono sulle agende pubbliche, ma soprattutto nelle agende politiche”. Così Donatella Possematto, direttrice della casa di cura Santa Famiglia e presidente di ‘Impresa per per la vita onlus’ presentando il convegno “Accanto alla donna nelle fasi importanti della vita”.

