Natalità, Torcia: viviamo momento importante di calo demografico

Roma, 12 mag. (askanews) – “Siamo molto onorati di essere riusciti ad organizzare questo incontro che ha delle tematiche importanti, soprattutto attuali, perchè quello che stiamo vivendo è un momento importante relativamente al calo demografico che si sta registrando in questo periodo e che non ha motivazioni esclusivamente sanitarie, ma abbraccia un po’ tutto il modo di vivere e concepire il mondo soprattutto del lavoro e la famiglia nei giorni nostri. Per questo motivo abbiamo cercato di creare un ulteriore stimolo per affrontare questo problema e stimolare soprattutto le istituzioni a venire incontro sia alle coppie che decidono di mettere al mondo i figli, sia alle famiglie che poi li devono supportare e di questo si parlerà oggi. Per quanto riguarda la parte scientifica, ci siamo voluti orientare su due aspetti, quello della gravidanza e quello della menopausa e del pavimento pelvico, per far sì che anche queste tematiche abbiano la loro validazione scientifica, c’è un po’ lo stato dell’arte in questa materia”.

Così Francesco Torcia, presidente del congresso ‘Accanto alla donna nelle fasi importanti della vita’ è un esperto di diagnosi prenatale.