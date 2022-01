Nathaly Caldonazzo: lo scivolone indigna il web

Nathaly Caldonazzo è stata travolta da una vera e propria bufera sui social per uno scivolone commesso al GF Vip.

Nathaly Cladonazzo ha scatenato l’ira dei fan dei social per un’affermazione fatta nella casa del GF Vip 6.

Nathaly Caldonazzo: la bufera

Una vera e propria valanga d’insulti ha travolto Nathaly Cladonazzo che, nella casa del GF Vip, ha usato la parola “f***o” in riferimento a un suo ex.

Manila Nazzaro ha infatti detto: “…il compleanno del mio ex marito, auguri“, mentre Nathaly ha aggiunto: “L’altro ieri era il compleanno del mio ex fr***o“. La parola usata dalla showgirl ha mandato su tutte le furie il popolo del web e al suo indirizzo sono comparse critiche e polemiche. “E allora? Come mai non vi indignate? Solo per Soleil e Katia lo fate? Ipocrisia… Tommaso Zorzi ha sentito?“, ha scritto un utente in merito alla questione.

Nathaly Caldonazzo: Tommaso Zorzi

Alcuni utenti a seguito della vicenda hanno tirato in ballo Tommaso Zorzi (ex vincitore del Grande Fratello Vip) che più volte se l’è presa con alcuni concorrenti del GF Vip (tra cui Katia Ricciarelli) per l’uso di alcuni termini di natura offensiva o omofoba.

Nathaly Caldonazzo al GF Vip

Nella casa del GF Vip Nathaly Caldonazzo ha attirato l’attenzione su di sé parlando dei drammi che hanno caratterizzato la sua storia: dalla scomparsa del compagno Massimo Troisi agli abusi subìti da parte del padre, Mario Caldonazzo.

“Ho avuto un padre che metteva in atto anche una violenza fisica e picchiava, soprattutto mia madre; aveva questi momenti di forte rabbia verso di lei”, ha dichiarato la showgirl, e ancora: “Vedevo la figura fragile di mia madre e la figura troppo cattiva di questa persona, avevo le due basi completamente sballate”. Nathaly Caldonazzo ha anche ammesso di aver litigato con sua sorella Patrizia, e ha ammesso il desiderio di chiarirsi con lei quando lascerà il programma.

Come andrà a finire la questione?