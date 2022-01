Nathaly Caldonazzo nella bufera: “Barù? Per me è gay, odia le donne”

Nathaly Caldonazzo è finita nell'occhio del ciclone per alcune delle affermazioni fatte sul conto di Barù al GF Vip.

Nella casa del Grande Fratello Vip Nathaly Caldonazzo ha scatenato una vera e propria bufera per alcune delle sue affermazioni su Barù.

Nathaly Caldonazzo contro Barù

Nathaly Caldonazzo ha scatenato una vera e propria bufera al Grande Fratello Vip dove, confrontandosi con le altre concorrenti sul conto di Barù, ha finito per pronunciare delle frasi che i telespettatori hanno bollato come omofobe:

“Il fatto è che secondo me lui è gay sotto, sotto.

Se odi così tanto le donne… anche se i gay amano le donne”, ha dichiarato la showgirl, e ha aggiunto: “Sarà in competizione con noi, comunque ha rotto i co….ni. Parlare male e farlo in continuazione… io non te lo permetto più e per me puoi andare pure a fare in c..o. Con lei è pesante, con me idem, e adesso basta hai proprio scassato. Offende le donne in continuazione”.

Nathaly Caldonazzo a rischio squalifica?

Nathaly Caldonazzo rischia di essere squalificata dal Grande Fratello Vip? Non è la prima volta che la showgirl commette uno “scivolone” all’interno della casa e già nei giorni scorsi era stata travolta dagli insulti per alcune delle sue affermazioni offensive e da molti ritenute omofobe. Al momento il programma non ha preso provvedimenti ma, in tanti, hanno chiesto che la showgirl venga invitata a scusarsi per quanto affermato.

Nathaly Caldonazzo al Grande Fratello Vip

Durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip Nathaly Caldonazzo si è attirata contro qualche antipatia per i comportamenti adottati all’interno del reality show e per le sue affermazioni. Nonostante questo la showgirl sembra aver instaurato un buon rapporto con le altre concorrenti e gli altri vip (escluso Barù) all’interno della Casa. Ci sarannno novità per lei prima della fine del programma? In tanti tra i fan del reality show sperano di saperne presto di più.