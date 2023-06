Nathaly Caldonazzo protetta dalla produzione dell'Isola dei Famosi: per i fan c'è qualcosa che non torna.

Una pesante polemica si è abbattuta sull’Isola dei Famosi. Secondo parecchi telespettatori, Nathaly Caldonazzo viene costantemente protetta dalla produzione del reality honduregno.

Nathaly Caldonazzo protetta dalla produzione dell’Isola dei Famosi?

Nathaly Caldonazzo è stata eliminata dall’Isola dei Famosi per ben due volte ma è ancora in gioco. E’ questo, in sostanza, il motivo per cui i telespettatori si sono scagliati contro la produzione, accusandola di proteggere la showgirl. La bufera è nata soprattutto dopo l’ultima puntata del reality condotto da Ilary Blasi, quando la naufraga ha vinto al televoto con Fabio Ricci ed è rimasta in gioco sull’Ultima Spiaggia.

Le accuse dei fan alla produzione dell’Isola

Le polemiche contro la produzione dell’Isola dei Famosi sono nate perché Nathaly aveva già avuto la possibilità dell’Ultima Spiaggia. Generalmente, i naufraghi non hanno diritto al bis, quindi la domanda sorge spontanea: perché la Caldonazzo è ancora in gioco? “Il senso del televoto che paga la gente?”, “Nathaly salvata per salvare lo share”, “Questo televoto visibilmente pilotato”: queste sono soltanto alcune delle accuse dei fan allo staff della produzione del reality honduregno.

Nathaly Caldonazzo e produzione Isola: c’è un accordo?

Sui social fioccano commenti da parte dei fan dell’Isola dei Famosi. Si legge: “È scandaloso. Eliminata due volte ed è ancora lì, ma che circo è? Ma vergognatevi”, oppure “Questa è proprio mancanza di rispetto verso i telespettatori”, o ancora “Vergognoso, eliminata due volte dal pubblico ed è ancora dentro, che schifo. Tanto abbiamo capito che la volete in finale insieme a Helena”.