Nathaly Caldonazzo vorrebbe rifare il GF Vip: “Magari il prossimo anno”

Nathaly Caldonazzo vorrebbe rifare il GF Vip, possibilmente non nel ruolo di concorrente.

Nathaly Caldonazzo, dopo l’esperienza al GF Vip 6, ha ammesso che tornerebbe volentieri nella Casa più spiata d’Italia. La showgirl, però, valuterebbe anche il ruolo di opinionista e non solo quello di concorrente. Alfonso Signorini prenderà in considerazione l’autocandidatura?

Intervistata da The Pipol Gossip, Nathaly Caldonazzo ha ammesso che rifarebbe volentieri il GF Vip. La showgirl, sempre se Alfonso Signorini la volesse al suo fianco, accetterebbe anche il ruolo di opinionista. Ha dichiarato:

Nathaly, quindi, punta soprattutto ad una delle sedie che, per la settima edizione del GF Vip, sono andate a Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

La Caldonazzo ha anche commentato il mancato invito alla festa di compleanno di Soleil Sorge. Nathaly, considerando che al GF Vip non l’ha apprezzata più di tanto, non è rimasta affatto sorpresa dal gesto dell’influencer italo-americana. Ha dichiarato:

“No che non mi ha invitata, ma è ovvio. Non abbiamo rapporti io e lei. Quindi perché avrebbe dovuto farlo? In verità non sapevo nemmeno avesse compiuto gli anni. Quindi no. (…) Comunque penso che sia un ottimo personaggio televisivo. Dovrebbe continuare a sfruttare, in senso buono, questo suo momento: è capace, ci sa fare con le telecamere”.