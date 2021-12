Nathan Franchini morto in un incidente, la madre: “Non ho rancore per chi guidava”

Oggi 3 dicembre si terranno i funerali di Nathan Franchini, morto a soli 19 anni in un incidente. La mamma ha dichiarato di non provare rancore.

Nathan Franchini morto in un incidente, la madre: “Non c’è spazio per la rabbia”

Damaris Tio, madre di Nathan Franchini, ha perso suo figlio in un incidente stradale avvenuta domenica 28 novembre a Riccione. Cerca di mantenere la calma, non vuole provare rancore. “Dentro di me non c’è spazio per la rabbia” ha dichiarato la donna. Nathan e i suoi amici avevano passato la notte in discoteca, prima al Peter Pan e poi al Cocoricò. Stavano tornando a casa, quando la Fiat 500L su cui viaggiavano è improvvisamente uscita di strada, andando a schiantarsi contro un pino.

Nathan Franchini morto in un incidente, la madre: “Non provo rancore”

Nathan Franchini è morto sul colpo e gli altri ragazzi sono stati portati in ospedale, alcuni di loro in condizioni molto gravi. Il conducente dell’auto, una ragazzo di 20 anni di Cattolica, è risultato positivo al test dell’alcol a cui è stato sottoposto al pronto soccorso. “Non provo rancore per il ragazzo che guidava l’auto. Lui e Nathan erano come fratelli, nel mio cuore in questo momento c’è spazio solo per il perdono e per la luce” ha dichiarato la mamma della giovane vittima.

Nathan Franchini morto in un incidente, la madre: “Gli regalerò la giacca di mio figlio”

“Dentro di me in questo momento non c’è spazio per la rabbia. Nathan e quel ragazzo erano amici per la pelle: mio figlio faceva il producer, sognava di lavorare nel mondo della musica, e spesso lui gli dava una mano a realizzare le canzoni. Penso che gli regalerò la giacca che apparteneva a mio figlio, voglio che conservi per sempre un ricordo dell’amico” ha dichiarato la madre di Nathan Franchini, parlando del ragazzo che guidava l’auto.

Nella giornata di oggi, venerdì 3 dicembre 2021, alle ore 15, si terranno i funerali del 19enne, nella chiesa di San Pio V di Cattolica.