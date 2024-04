Nato, 75 anni celebrati a Napoli a bordo della USS Mount Whitney

Napoli, 10 apr. (askanews) – La bandiera della Nato sventola a fianco a quella americana. La USS Mount Whitney, nave ammiraglia della Sesta Flotta degli Stati Uniti di stanza a Gaeta, è ancorata nel Porto di Napoli per accogliere la cerimonia che celebra i 75 anni dell’Alleanza Atlantica. Il picchetto d’onore, l’esecuzione degli inni da parte della banda Nato, poi i discorsi. In primis quello dell’Ammiraglio Stuart Munsch, Comandante del Comando Interforze Alleato di Napoli e Comandante delle Forze Navali Usa in Europa e Africa, nonché promotore dell’evento. “La guerra è un inferno. Dobbiamo fare quanto nelle nostre possibilità per prevenirla”, ha detto durante la cerimonia a bordo della nave Usa. L’attualità spinge a pensare a tempi sempre più cupi, ma i festeggiamenti Nato parlano di una Alleanza fra 32 Paesi coesa, unita e quanto mai necessaria.

Alla cerimonia il brindisi tra l’Ammiraglio Munsch e il presidente del Comitato militare Nato, l’Ammiraglio Rob Bauer, suggella 75 anni di unità. “Non ci sono indicazioni che la Russia attaccherà la Nato nel prossimo futuro, e quindi non credo che dovremmo preoccuparci di questo”, rassicura l’ammiraglio Bauer, ripetendo uno slogan a lui caro: “Insieme siamo più forti, siamo di più, siamo la Nato”.

Il 7 ottobre, allo scoppio della guerra in Medio Oriente, la USS Mount Whitney (LCC/JCC 20) era impegnata in un’esercitazione, ma con l’esplodere del conflitto la nave è stata riclassificata recandosi verso le coste del Libano in caso fosse stata necessaria una evacuazione.

USS Mount Whitney è una delle ultime navi a vapore, una delle due navi della classe Blue Ridge del Comando Anfibio della Marina degli Stati Uniti ed è la nave ammiraglia e di comando della Sesta Flotta degli Stati Uniti. La nave funge anche da piattaforma di comando galleggiante (ACP) delle Forze Navali di Attacco e Supporto della Nato (STRIKFORNATO).

Servizio di Serena Sartini e Cristina Giuliano

Montaggio di Carla Brandolini